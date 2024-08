Una forte scossa di terremoto è stata avvertita stasera in Calabria. Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la magnitudo sarebbe stata di 5.0. L’epicentro è stato individuato a 3 km da Pietrapaola, comune in provincia di Cosenza, ad una profondità di 21 chilometri, nel cosentino, ma la scossa è stata nettamente avvertita in tutte le zone circostanti, fino alle regioni limitrofe.

Sisma avvertito anche in Puglia e Sicilia

Il sisma è stato infatti percepito persino in alcune località pugliesi come Bari e Taranto. Al momento non si registrano feriti o danni ad edifici, ma sono in corso verifiche. “Abbiamo già avviato i controlli con i sindaci dei Comuni interessati, sto andando a coordinare le attività. Tra poco avremo una migliore fotografia della situazione” ha detto in collegamento telefonico con RaiNews Domenico Costarella, direttore della Protezione Civile della Calabria. La profondità di 21 km implica che la scossa “abbia avuto un grande risentimento in tutta la regione calabra, nelle province di Vibo, Catanzaro e Reggio Calabria. Andremo a vedere se ci sono stati danni, abbiamo subito avviato la ricognizione: ho sentito il sindaco di Pietrapaola, c’è chiaramente molto spavento”. Il terremoto è stato avvertito anche in Sicilia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani