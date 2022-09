C’è chi ironicamente ha tirato in ballo Enrico Mentana, che “avrà perso qualche altro anno di vita dopo la delusione dei risultati elettorali”. Il riferimento è al lapsus diventato virale di Bianca Caterina Bizzarri, volto del tg di La7 delle 13:30, che aprendo l’edizione odierna del telegiornale dopo la lettura dei titoli si è rivolta ai telespettatori così: “Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra”.

Un errore nato probabilmente proprio dal primo servizio da lanciare da studio, proprio sul centrodestra vincitore delle elezioni di domenica 25 settembre. Il lapsus ha fatto rapidamente il giro del web, dando il là alle ironie e ella battute per lo strafalcione della giornalista di La7.

“Benvenuti al telegiornale della destra”

"Benvenuti al telegiornale della destra"

Portarsi avanti #elezioni2022

Anche perché sempre sull’emittente di Cairo, nel corso dell’infinita maratona elettorale di Enrico Mentana, proprio quest’ultimo aveva ribattezzato Giorgia Meloni “Forza Meloni”, evidentemente segnato dalla lunga diretta televisiva.

Bianca Caterina Bizzarri che comunque, al termine del servizio, si è scusata per l’errore commesso in precedenza: “Mi devo scusare per il lapsus iniziale: il telegiornale di La7,ma continuiamo a parlare del centrodestra”.

