Una mostra di beneficenza per finanziare “Ti accompagno IO”, servizio di navetta per pazienti di oncoematologia, oncologia e radioterapia.

“Arte per la vita” è il titolo della mostra che sarà inaugurata martedì 3 ottobre, alle 17, presso la fondazione-museo “Venanzo Crocetti”, in via Cassia 492, a Roma. Il ricavato verrà devoluto per il funzionamento di “Ti accompagno IO”, un servizio gratuito di navetta che accompagna i pazienti da casa al Policlinico Tor Vergata e ritorno.

L’iniziativa, patrocinata proprio da PTV, è promossa dalla Fondazione Claudio Gatti e Marisa Rossi Onlus, in collaborazione con l’associazione culturale Neoartgallery. La mostra esporrà e metterà in vendita 137 opere d’arte moderna e contemporanea, che la fondazione ha ricevuto in dono dagli autori. L’esposizione e la vendita su offerta saranno possibili anche nei giorni del 4 e del 5 ottobre (dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19).

La Fondazione Claudio Gatti e Marisa Rossi Onlus organizza sin dal 2018 il servizio navetta “Ti accompagno IO”, totalmente gratuito, a cui sarà devoluto l’intero ricavato delle offerte. Il servizio è una vera e propria opera di solidarietà nei confronti dei pazienti che, per qualsiasi ragione, siano impossibilitati a muoversi dalla propria residenza verso il Policlinico Tor Vergata per effettuare i cicli di cure.

