Nel Tirolo austriaco una cabinovia si è schiantata al suolo presso la località sciistica Hochoetz. Erano quattro le persone a bordo, rimaste ferite in maniera grave in Austria, zona di Imst. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina e non sarebbe stato causato da problemi tecnici. A far crollare la cabinovia da otto passeggeri dell’Acherkogelbahn sarebbe stato un albero che ha colpito il cavo su cui viaggiava la cabina, secondo quanto riferito da giornali austriaci e tedeschi.

Sul luogo dell’incidente, particolarmente impervio, sono intervenuti i soccorsi, con anche alcuni elicotteri. L’impianto è stato chiuso per favorire i lavori di recupero. A quanto riferito dal portavoce della polizia di Innsbruck, “le cabine erano vuote e le operazioni sono state poi interrotte”. Un portavoce della regione sciistica di Hochoetz a Bild, “l’incidente è avvenuto tra i supporti otto e nove, dove la cabinovia si è schiantata. Diverse persone sono state già trasportate via”.

Notizia in aggiornamento.

Redazione

Luca Sebastiani