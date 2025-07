A giugno il caso di Luca de Meo (81.89) dimostra quanto sia decisiva la figura del CEO: è bastato l’annuncio del suo passaggio da Renault a Kering per far volare il colosso del lusso in borsa dell’ 11,8%. Mantiene la testa di Top Manager Reputation, stilata da Reputation Manager S.p.A SB, l’AD di Intesa Sanpaolo Carlo Messina (88.32), banchiere dell’anno per la stampa finanziaria di Francoforte grazie a “risultati eccellenti in una continuità impressionante”.

Si conferma secondo Pier Silvio Berlusconi (85.86), sul quale molti commentatori in Italia e all’estero accendono un faro per la strategia di espansione di MFE. Al terzo Andrea Orcel (85.47), che tenta di sbloccare il risiko: l’impegno a cedere 209 filiali Bpm in zone dove, in caso di fusione, supererebbe il 20% di quota di mercato, gli fa ottenere un via libera condizionato dall’UE. Quinto posto per l’AD di Eni Claudio Descalzi (81.62), nominato Cavaliere del Lavoro. Stabile l’AD di A2A Renato Mazzoncini (78.03).

Al settimo sale di uno Alessandro Benetton (78) con il suo nuovo libro “Mai fermi”, poi Matteo Del Fante (76.59), Giorgio Armani (75.27) e Brunello Cucinelli (72.29). Salgono di uno Cristina Scocchia (70.22) e Urbano Cairo (70.15). Al tredicesimo sale di tre l’AD di FS Stefano Donnarumma (69.57), che firma il rinnovo del contratto ferrovieri e l’accordo con Cotral per integrare bus e treni. Stabili Pietro Labriola (68.09) e Giuseppina Di Foggia (67.95) Al sedicesimo sale di due il Presidente di Iren Luca Dal Fabbro (67.87) con il suo libro “Proteggere il futuro”.

Pierroberto Folgiero (67.81) si conferma diciassettesimo. Al diciottesimo sale di due l’AD di Banca Generali Gian Maria Mossa (67.63), che dice no al patto a tre con Nagel e Donnet. Chiudono la Top 20 Giuseppe Castagna (66.62) e Marina Berlusconi (66.15). Aurelio De Laurentiis porta il Napoli allo scudetto: sale di 20 in quarantaduesima. Conferma l’inversione John Elkann (29°,+5). In crescita anche: Flavio Cattaneo (26°,+3), Aldo Isi (34°,+5), Giampiero Strisciuglio (37°,+5), Paolo Arrigoni (39°,+5), Francesco Gaetano Caltagirone (58°,+16), Claudio Andrea Gemme (85°,+14°), Yuri Santagostino (86°,+17), Giampaolo Rossi (117°,+15). Buon ingresso per Antonio Filosa, nuovo AD di Stellantis (51°) e Agostino Scornajenchi di Snam (66°).

© Riproduzione riservata

Giampiero Cinelli