E’ morto l’autista del pullman turistico caduto nel fiume Po a Torino nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo. Era l’unica persona a bordo. L’incidente è avvenuto lungo Corso Cairoli, in prossimità di piazza Vittorio Veneto, quando l’autobus, in retromarcia, ha sfondato una parte del parapetto ed è caduto nel fiume. L’uomo era stato recuperato vivo dai vigili del fuoco, anche se incosciente, ma i tentativi dei sanitari di rianimarlo non sono andati a buon fine. Feriti lievemente tre passanti.

Il bus si è parzialmente inabissato. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, con i sommozzatori oltre ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. Secondo le testimonianze raccolte dal Corriere.it, sarebbe stato estratto il corpo di una persona, presumibilmente dell’autista, che è stato coperto dai soccorritori.

seguono aggiornamenti

Redazione

Ciro Cuozzo