Sabato sera, nove persone con viso coperto da passamontagna e caschi, armati fino al collo, dopo essere entrate improvvisamente in un tranquillo condominio di via Armando Diaz, hanno legato e imbavagliato un uomo che poi è stato caricato su un furgone prima di sfrecciare via a tutta velocità.

Una scena da film d’azione avvenuta sotto gli occhi attoniti dei residenti della zona a Trofarello in provincia di Torino. Il problema, o meglio la fortuna, è che si trattava semplicemente di uno scherzo. Il commando infatti era composto da nove amici che hanno inscenato il rapimento dello sposo generando il panico tra i condomini.

“Uno scherzo veramente di cattivo gusto” – ha commentato una signora che ha assistito alla scena e in preda al panico ha subito allertato le forze dell’ordine – “Scene da film, sembrava tutto vero. Io tremavo e loro si divertivano”. Tante risate per i protagonisti, giovani di età compresa tra i 23 e i 31 anni, l’ira per i residenti in zona che hanno assistito inconsapevoli alla scena. L’intervento dei carabinieri ha poi permesso di identificare e denunciare il gruppo per procurato allarme.

Armati con fucili da soft air

Un gesto goliardico organizzato nei minimi dettagli: le maglie con richiami ad organizzazioni islamiche, i fucili da soft air senza tappo rosso e movenze da veri e propri criminali. Tutto talmente verosimile da sembrare vero. E proprio questo è accaduto, perché i vicini di casa hanno richiesto in massa l’intervento dei carabinieri.

“Al giorno d’oggi non si sa mai che cosa possa succedere, soprattutto sentendo in continuazione notizie di gente che fa cose folli. Ci siamo spaventati tutti, qua nel condominio, sembrava un rapimento vero. Erano tantissimi, il viso non era riconoscibile ed erano armati fino al collo. Un equipaggiamento proprio come quelli che si vedono nei film” racconta ancora la vicina.

