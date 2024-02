Tutto pronto per la cerimonia finale del progetto “Idee in gioco – miglioriamo la comunicazione con il DEBATE“, cofinanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’Assessorato alla Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili e dal Liceo Caccioppoli. L’evento è programmato per il giorno 8 febbraio 2023, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l’Auditorium dell’isola C3 del Centro Direzionale.

Il progetto si fonda sulla metodologia del Debate, un approccio pedagogico, educativo e formativo finalizzato allo sviluppo delle capacità di argomentazione e delle competenze di cittadinanza tra gli studenti. Il dibattito regolamentato, centrato sull’analisi di questioni complesse e sulla valutazione di differenti prospettive, costituisce un pilastro educativo fondamentale, offrendo un valido strumento per la formazione consapevole delle future generazioni.

L’iniziativa ha coinvolto attivamente 200 giovani e circa 40 docenti provenienti da diverse scuole delle Province Campane. Durante il percorso, 29 squadre hanno partecipato alla formazione e 26 squadre hanno preso parte alla competizione, testimoniando un’ampia adesione e un entusiasmo generale da parte degli studenti coinvolti.

Saranno presenti l’Assessore Lucia Fortini, il Consigliere Regionale Carmine Mocerino, il Direttore Usr Ettore Acerra e Giuliana De Lorenzo ,Consigliera Municipalità 3. Con questo evento di risonanza, si celebrerà non solo il lavoro svolto durante il progetto, ma anche l’impegno verso l’innovazione educativa e la promozione delle abilità cruciali per il futuro delle nuove generazioni.

