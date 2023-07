È solo grazie all’intervento di Italia Viva se, in Regione Toscana, non è passata la proposta avanzata dai Dem, ovvero quella di introdurre il congedo di paternità obbligatorio per i consiglieri regionali e gli assessori. L’idea è stata immediatamente bocciata dal Capogruppo di Italia Viva e Vicepresidente del Consiglio Regionale, Stefano Scaramelli.

“Alcune battaglie in politica si possono vincere, altre perdere, ma mai perdere la dignità”, scrive Scaramelli sui social. “Oggi in Consiglio Regionale della Toscana grazie alla mia opposizione e a quella del collega Stella siamo riusciti a non far votare un testo di legge a dir poco surreale“, spiega il consigliere.

“I colleghi del Pd avrebbero voluto introdurre il congedo di paternità obbligatorio per i consiglieri regionali e per gli assessori. Avere un figlio è un grande dono della vita. Abbinare questa circostanza al diritto di riscuotere un gettone di presenza pur in assenza dai lavori di un Consiglio, di una Commissione o della Giunta era ed è un assurdo. La nostra contrarietà ha bloccato, almeno per adesso, il provvedimento“, ha concluso Scaramelli.

E così, il Pd ha prontamente rimandato la proposta in commissione.

