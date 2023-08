Tragedia in mare a San Vincenzo, (Livorno), dove un uomo di 36 anni è morto per annegamento poco prima delle 13.

In base a una prima ricostruzione degli eventi, cinque persone stavano facendo il bagno quando si sono trovate in difficoltà a causa delle condizioni del mare, molto mosso. I bagnini hanno prontamente risposto all’emergenza recuperando i bagnanti, tra cui il 36enne. Purtroppo, quando è stato riportato a riva, l’uomo era già privo di sensi.

Immediatamente avviate le manovre di rianimazione. Anche l’elisoccorso Pegaso è intervenuto sulla spiaggia, calando il personale sanitario con il verricello per fornire assistenza medica. Nonostante tutti i tentativi per il 36 enne non c’è stato niente da fare

Redazione