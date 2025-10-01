Tragedia a Sabaudia. Due militari sono morti a bordo del velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, precipitato questa mattina all’interno del Parco Nazionale del Circeo. Il biposto, che era in volo in una missione addestrativa, è stato trovato dai soccorritori in fiamme nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno.

Le vittime dell’incidente sono il colonnello Simone Mettini – 48 anni- e il suo allievo Lorenzo Nucheli. Quest’ultimo, originario di Serrone frequentava l’Accademia di Pozzuoli.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente. All’analisi le condizioni del velivolo sulla rotta seguita e sulle eventuali segnalazioni di malfunzionamenti prima dell’impatto.

