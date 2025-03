L’Europa lancia TRAIN-Europe, Trustworthy and Responsible AI Network, per un approccio responsabile all’IA in sanità. Con l’uso crescente dell’Intelligenza Artificiale negli ambienti sanitari, emergono questioni etiche, operative e cliniche da affrontare per garantire un impiego sicuro, efficace ed equo. TRAIN nasce negli Stati Uniti nel marzo 2024, grazie alla collaborazione di cinque sistemi sanitari con Microsoft. Questo progetto – oggi esteso a oltre 50 organizzazioni globali – coinvolge centri accademici, ospedali e aziende tecnologiche con l’obiettivo di sviluppare e condividere pratiche etiche per l’uso responsabile dell’IA.

TRAIN-Europe punta a creare una rete di stakeholder sanitari per supportare l’integrazione sicura dell’IA, migliorando la qualità delle cure e garantendo benefici equi per tutti i pazienti. La collaborazione internazionale è vista come un elemento chiave per rafforzare la governance dell’IA, favorire la condivisione di dati e promuovere standard comuni, permettendo di raggiungere anche le fasce di popolazione più vulnerabili.

Un punto centrale per l’adozione etica dell’Intelligenza Artificiale in sanità è la regolamentazione. L’Artificial Intelligence Act dell’Unione europea, approvato il 13 marzo 2024, rappresenta il primo quadro normativo al mondo per l’IA, ponendo particolare attenzione all’approccio “human-centered” nel settore sanitario. Considerando che l’IA medica è classificata come tecnologia ad alto rischio, le normative europee impongono rigorosi criteri di trasparenza, responsabilità e sicurezza, più stringenti rispetto agli Stati Uniti. Ma permangono difficoltà legate alla mancanza di linee guida standardizzate per gli ospedali che sviluppano autonomamente soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. TRAIN-Europe mira a colmare questo vuoto, offrendo un quadro di riferimento pratico che sia allineato alle normative Ue attuali e future, con il potenziale di diventare uno standard globale.

Trustworthy and Responsible AI Network non solo incentiva la partecipazione delle organizzazioni sanitarie europee, ma promuove anche la collaborazione con US-TRAIN per favorire un’innovazione condivisa e responsabile. L’iniziativa si propone di trovare un equilibrio tra le esigenze locali e una visione globale, incoraggiando la cooperazione tra diverse realtà sanitarie. Per aderire a TRAIN-Europe, ospedali, istituti accademici e centri di ricerca devono prima valutare il proprio livello di maturità nell’uso dell’IA sanitaria. Questo processo implica un’analisi dell’infrastruttura tecnica e della gestione dei dati per garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza e sicurezza.

L’implementazione dell’Intelligenza Artificiale in sanità deve avvenire in modo consapevole e regolamentato, affinché possa realmente migliorare l’efficienza dei servizi e la qualità delle cure, senza compromettere la sicurezza dei pazienti. TRAIN-Europe rappresenta un passo avanti in questa direzione, favorendo un’adozione etica e sicura dell’IA a livello europeo e globale.

Alessio D'Amato