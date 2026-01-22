Lunedì 26 gennaio 2026, in occasione della Giornata internazionale dell’energia pulita, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere l’accesso a sistemi energetici sostenibili, sicuri e moderni, si terrà a partire dalle ore 9.30 la Giornata di studi dal titolo “Transizione Energetica e Sostenibilità: il Diritto dell’energia nucleare nella comparazione giuridica”, promossa nell’ambito del Dottorato in Ambiente, Diritto comparato e Transizioni, all’Università Vanvitelli in via Abramo Lincoln 5, a Caserta. La scelta della data rafforza il valore simbolico e scientifico dell’iniziativa, che si inserisce pienamente nel dibattito internazionale sul futuro dell’energia e sulle strategie per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del professor Francesco Eriberto d’Ippolito, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, del professor Vincenzo Pepe, Coordinatore del Dottorato in Ambiente, Diritto comparato e Transizioni, del professor Domenico Amirante, Coordinatore del Dottorato in Diritto Comparato e Processi di Integrazione, e del professor Tommaso Ventre, Presidente del CRIS Unicampania. A seguire, la sessione dedicata alla transizione energetica e alla sostenibilità, con un focus sul mix energetico, vedrà gli interventi del professor Luigi Maria Pepe dell’Università degli Studi eCampus, vicedirettore della Rivista Diritto dell’ambiente e dell’energia, della dottoressa Giulia Genuardi, Managing Director di Enel Foundation, del dottor Guido Costantini, Responsabile delle Relazioni Internazionali di Sogin, del dottor Michele Vitiello, Segretario Generale di WEC Italia, e dell’avvocato Francesco Della Corte, Vicepresidente nazionale di FareAmbiente.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al tema del diritto dell’energia nucleare nella comparazione giuridica, con il primo panel incentrato sul contesto europeo, coordinato dal professor Luigi Colella dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Nel corso del panel interverranno il professor Pasquale Viola, che affronterà i profili comparati del nucleare nelle Costituzioni, il dottor Luca Mazza per la Germania, il dottor Vito Carone per la Francia, il dottor Vincenzo Rossi per il Belgio, il dottor Tommaso Maria Maglione per la Spagna, il dottor Giovanni Toscano per l’Olanda, la dottoressa Mariarosaria Sticco per la Svizzera, la dottoressa Emilia Morra per l’Austria, il dottor Edoardo Trotta per l’Ungheria, la dottoressa Francesca Montano per la Slovenia, la dottoressa Luljeta Berisha per l’Albania e il dottor Luigi Carlo Schiavone per la Turchia.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, i lavori riprenderanno con il secondo panel dedicato al contesto extra-europeo, coordinato dal professor Carmine Petteruti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Gli interventi vedranno la partecipazione della dottoressa Germana Rezzuto sull’uso pacifico dell’energia nucleare nel diritto internazionale, della dottoressa Darya Pereira Rega per la Cina, della dottoressa Alessandra Vanacore per il Giappone, della dottoressa Ilaria Scarpetta per gli Stati Uniti, dell’avvocato Angela Del Vecchio per l’India, della professoressa Maddalena Zinzi per l’Argentina, della dottoressa Cristina Florenzano per il Brasile, della dottoressa Theodora De Pasquale per gli Emirati Arabi Uniti, del dottor Pier Luigi Spanò per la Corea del Sud, del dottor Antonio Verderosa per il Canada, del dottor Michele Preziosi per la Russia e del dottor Mauro Maurizio Palumbo, che affronterà il tema dell’educazione e dell’informazione in materia di energia nucleare.

“Questa giornata di studi rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere, in chiave comparata, sul ruolo del diritto dell’energia nucleare nei processi di transizione energetica e di sostenibilità, mettendo a confronto esperienze giuridiche diverse e favorendo un dialogo consapevole tra accademia, istituzioni e operatori del settore”, ha dichiarato Vincenzo Pepe.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate allo stesso professor Pepe, che tirerà le fila del dibattito emerso nel corso della giornata, sottolineando l’importanza della ricerca giuridica nel supportare scelte energetiche informate, sostenibili e coerenti con le sfide ambientali, economiche e sociali del nostro tempo. L’iniziativa si propone così come un contributo qualificato al dibattito pubblico e accademico sul futuro dell’energia nucleare nel quadro delle transizioni energetiche in atto.

Francesca Santoro Laureata in Lettere Moderne all'Università degli Studi di Napoli Federico II con una tesi in Linguistica generale, dal 2021 collabora con la Fondazione Ottimisti&Razionali, in qualità di Flow Strategist, occupandosi anche di organizzazione di eventi, ufficio stampa e scrittura di articoli su energia, digitale, comunicazione. Nel 2023 ha svolto attività di ufficio stampa e segreteria per un candidato presidente alle elezioni regionali in Lazio. Attualmente è Public Affairs & Communication Consultant per Reframe e redattrice de il Riformista.

