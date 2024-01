Circolazione in tilt a causa di un brutto incidente alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze. Un uomo è stato investito da un treno all’interno della stazione: è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 gennaio 2024.

Una persona caduta dalla banchina della stazione di Santa Maria Novella a Firenze tra il binari 16 e 17 ed è stata investita da un treno: la vittima è rimasta ferita e portata in codice rosso in ospedale. La circolazione ferroviaria è stata sospesa nel nodo di Firenze per gli accertamenti delle autorità di polizia. Si registrano forti ritardi per i treni ad alta velocità. I rallentamenti sono indicati fino a 120 minuti sul sito di Rfi. L’investimento è avvenuto nella zona più esterna della stazione, al binario 17, dove arrivano i treni regionali dal Mugello.

In particolare risultano fermi i treni

FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00);

FR 9428 Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34);

FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03);

FR 8525 Bolzano (15:12) – Napoli Centrale (21:33);

FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Bergamo (21:43);

FR 9551 Milano Centrale (16:10) – Salerno (22:05);

FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48);

FR 8524 Roma Termini (16:50) – Bolzano (21:48).

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo