Una telefonata che punta tutto sui sentimenti e le paure di una nonnina di 82 anni. Una truffa ai danni di un’anziana nello stesso ignobile stile di tante altre che sempre più spesso sono messe in atto. È successo sull’isola d’Ischia dove un 20enne ha tentato di estorcere denaro a un’anziana dicendole che servivano per saldare un debito di suo figlio. La nonnina ci ha creduto e ha messo insieme tutto ciò che aveva pur di aiutare il figlio. Per fortuna un carabiniere fuori dal servizio ha capito tutto ed è riuscito a fermare in tempo il truffatore.

La richiesta arrivata alla nonnina da parte di un 20enne napoletano era ben precisa: “Dammi 4.900 euro in contanti per saldare il debito di tuo figlio”. La donna subito va nel panico e pur di aiutare il figlio e liberarlo da quel debito, ha iniziato a cercare in casa mettendo insieme tutto ciò che aveva. Così è riuscita a recuperare 400 euro. Ma non erano abbastanza. Ha aperto gli scrigni sulla toletta e ha preso tutti i suoi gioielli, i ricordi di una vita. La donna probabilmente non sapeva che quei monili, oltre al grande valore affettivo, valevano diecimila euro.

Mentre la nonnina preparava soldi e gioielli da consegnare, il 20enne si aggirava sotto casa sua con fare guardingo. È stato quello il momento in cui un brigadiere della stazione carabinieri di Forio, libero dal servizio, lo ha notato e si è insospettito. Era un volto nuovo, non quello di un turista in gita sull’isola, come se aspettasse un appuntamento. Ha letto in quel comportamento una nota stonata. Conosce ormai tutti e l’esperienza gli suggerisce che quel giovane non è in strada per godere delle meraviglie di Ischia. Piuttosto che tornare a casa si posiziona a distanza, mantenendo un occhio sul 20enne sospetto.

Dopo qualche minuto di girovagare nervoso, il giovane pigia un tasto sul citofono di una palazzina e quando il cancello si apre, si infila nella corte. Si rivede poco dopo ma quello sguardo soddisfatto, mostrato appena tornato in strada, svanisce quando il militare gli blocca il cammino. Addosso gli trova 400 euro e tanti monili in oro, per un valore di circa 10mila euro. Allerta la centrale operativa e in pochi minuti le pattuglie delle stazioni di Ischia e Forio sono già sul posto. Il 20enne è stato arrestato per truffa aggravata e sostituzione di persona e tutto quello che era stato sottratto con l’inganno, recuperato. È ora in carcere, in attesa di giudizio.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro