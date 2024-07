Ora c’è una data ufficiale per l’inizio del processo nei confronti di Filippo Turetta, il ragazzo che ha confessato di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. La prima udienza avrà luogo il 23 settembre davanti alla Corte d’Assise di Venezia con il collegio presieduto dal giudice Stefano Manduzio. L’accusa nei confronti di Turetta, formulata dal pm Andrea Petroni, è di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking.

Omicidio Giulia Cecchettin, quando inizia il processo a Filippo Turetta

È stato disposto il rito immediato, considerato che lo stesso Turetta – insieme al suo legale di fiducia Giovanni Caruso – ha rinunciato all’udienza preliminare davanti al Gup, in teoria prevista per oggi e mercoledì. L’avvocato Caruso ha dichiarato che la scelta dell’iter processuale “consegue a un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell’interesse di tutti”.

Omicidio Giulia Cecchettin, la vicenda

La storia del femminicidio avvenuto lo scorso 11 novembre fu particolarmente seguita dai media e dall’opinione pubblica italiana. I due ragazzi scomparvero ma piano piano che le ore passavano si è capito come non fosse una fuga d’amore, ma una follia omicida di Turetta. Come raccontato durante l’interrogatorio davanti al pm, il ragazzo passò la serata con la ex fidanzata Giulia Cecchettin in un centro commerciale di Marghera (Venezia), ma poi al ritorno fu rifiutato: Turetta voleva tornare insieme alla ragazza, che aveva idee diverse. A quel punto c’è stata una colluttazione in un parcheggio di Fossò (Venezia), con il ragazzo che picchiò Giulia, fino alle 75 coltellate inferte sul corpo della ragazza. Poi la fuga con il cadavere di Giulia nell’auto. Il corpo venne lasciato in un bosco vicino al lago di Barcis, in Friuli. La caccia all’uomo è proseguita per giorni, fino a che otto giorni dopo Turetta fu arrestato in autostrada in Germania. Dal 25 novembre scorso si trova nel carcere di Verona Montorio.

