La metro A di Roma non si ferma al capolinea di Battistini e prosegue fino ala deposito più vicino. Tra l’incredulità dei passeggeri a bordo questo è quanto è successo a Roma sulla linea A della metropolitana.È successo mercoledì sera, poco dopo le 18, per lo stupore dei pendolari di ritorno a casa dopo una giornata di lavoro.

“Ma davvero? Perché non si è fermata?” Una volta arrivati a destinazione, le persone a bordo non hanno potuto far altro che attendere che il macchinista si accorgesse dell’errore e poi chiedere a gran voce di essere trasportati di nuovo alla stazione Battistini.

“Hai bevuto?”, ha chiesto un passeggero al conducente. “No, non ho bevuto, scusatemi, ora vi riporto subito indietro”, ha ribattuto il macchinista.