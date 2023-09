Niente biglietti, al momento, per chi desidera viaggiare con Trenitalia oggi. Infatti, per un disservizio tecnico attualmente in corso presso il “fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita” di Trenitalia, né app, né sito funzionano. Non solo: non è possibile procedere all’acquisto nemmeno in stazione, né tramite le biglietterie on line.

Trenitalia ha comunicato che “il malfunzionamento al sistema centrale impatta su tutte le attività di reservation e ticketing”. La stessa società ha chiarito che: “la vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’App, non sono funzionanti». Trenitalia si scusa per il disagio ai passeggeri.

Al monento, i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

