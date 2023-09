È stato ripristinato il corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia ed è tornata regolare la vendita dei biglietti in stazione, sulle biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’App. Il malfunzionamento è stato determinato da un disservizio tecnico presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita dell’azienda di trasporto.

Era stata la stessa azienda a comunicarlo, scusandosi per il disservizio. Il malfunzionamento è andato avanti per ben cinque ore: niente biglietti, dunque, per chi voleva viaggiare oggi. I tecnici FS, prontamente intervenuti, sono poi riusciti a ripristinare le vendite.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione