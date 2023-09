Due operai sono caduti in una vasca-cisterna a rischio esalazioni nella cantina Ca’ di Rajo di Rai di San Paolo di Piave, in provincia di Treviso. Al momento sono in corso le operazioni di soccorso, da parte del 118 e dei vigili del fuoco: nonostante il tempestivo intervento, solo uno dei due operai si è salvato, quello che ha risposto al richiamo dei soccorritori.

Secondo quanto si apprende, i due operai erano impegnati a pulire un silos, quando si sono sentiti male per le esalazioni. Nonostante il tentativo di rianimazione, nulla da fare per il primo dei due operai. L’altro, in condizioni gravissime, come riportano i media locali, sarebbe stato trasportato presso il locale ospedale.

