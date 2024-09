A Paderno Dugnano, in provincia di Milano, padre, madre e figlio sono stati rinvenuti senza vita all’interno della loro abitazione, con evidenti ferite da arma da taglio. I Carabinieri sono intervenuti la scorsa notte nell’abitazione di via Anzio dopo essere stati allertati dal 118 attorno all’una di notte, e l’ambulanza era stata a sua volta contattato dall’unico sopravvissuto della famiglia, il figlio di 17 anni portato poi in caserma. L’uomo aveva 51 anni, la moglie 49, il ragazzino che ha perso la vita appena 12. I vicini hanno descritto la famiglia come tranquilla e benestante.

Il racconto del ragazzo

Poche le informazioni rese note fino a questo momento, dalle prime indagini sembra escluso che l’omicidio sia avvenuto nel corso di una rapina e sembra che il ragazzo abbia inizialmente dichiarato di aver ucciso il padre, ritenendolo responsabile della morte della madre e del fratello più giovane. Il 17enne avrebbe spiegato di essersi svegliato nel cuore della notte sentendo le urla delle due vittime e di aver poi colpito l’uomo. Il ragazzo ha spiegato di essere entrato in camera del fratello di 12 anni e di aver visto il padre seduto su una sedia con il coltello accanto e i corpi del fratellino nel suo letto e la madre a terra. A quel punto avrebbe preso il coltello e lo avrebbe pugnalato a morte. Una versione da verificare visto che il giovane non presenta segni di colluttazione. I primi accertamenti sulla scena del crimine escludono la presenza di altre persone ma altre ipotesi investigative restano ancora aperte.

