Durante il ponte di Halloween è andata in scena a Napoli la movida come prima che il covid esistesse. Folla e assembramenti nel centro storico e nei locali di Coroglio. Durante la notte gli agenti del Commissariato Bagnoli e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato un controllo presso un locale in via Coroglio in cui si stava svolgendo una serata danzante dove numerosi avventori sono stati trovati assembrati e privi di mascherina sia all’esterno che all’interno della struttura.

Gli operatori hanno sanzionato tre addetti alla sicurezza e tre avventori perché non indossavano la mascherina di protezione e il titolare per il superamento della capienza del 50% prevista per i locali al chiuso nonché per aver omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela e di far indossare le mascherine.

Inoltre, hanno accertato che il titolare, recentemente nominato amministratore e legale rappresentante della società, aveva omesso di comunicare alle autorità competenti il cambio dell’amministratore e, per tale motivo, lo hanno denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento per aver esercitato l’attività di intrattenimento danzante con licenza di agibilità intestata ad altra persona.

Infine, i poliziotti hanno controllato un altro locale nella stessa strada dove hanno sanzionato un addetto alla sicurezza e un dipendente poiché privi della mascherina; il titolare dell’esercizio è stato altresì sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 per aver omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela e di far indossare le mascherine. Per entrambi i locali è stata disposta la chiusura per 5 giorni.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

