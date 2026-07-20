L’ordinanza sindacale in vigore dal 7 luglio al 23 settembre impone alle piattaforme di consegna a domicilio di ridurre o sospendere l’assegnazione degli ordini ai ciclofattorini nella fascia 12.30-16, nei giorni in cui la mappa Worklimate di Inail-Cnr segnala per Milano un rischio «alto». Le società devono informare i rider sul livello giornaliero e garantire acqua, pause e aree ombreggiate. Il provvedimento estende ai lavoratori delle piattaforme l’ordinanza regionale del 9 giugno, scritta per i cantieri, le cave, l’agricoltura.

Con una differenza sostanziale: qui l’oggetto della norma non è un orario, è un algoritmo. Palazzo Marino chiede alle aziende di rallentarlo o fermarlo, cioè di mettere le mani nel meccanismo privato che distribuisce il lavoro. La reazione è stata immediata. Il giorno stesso dell’entrata in vigore i rider dell’Unione sindacale di base sono scesi in piazza con uno slogan che riassume il problema meglio di qualunque analisi: morire di caldo o morire di fame. Nessuno contesta la tutela.

Il punto è che il costo lo paga per intero chi viene tutelato: un fattorino retribuito a cottimo, senza ammortizzatori, nelle ore di sospensione semplicemente non guadagna. Nidil Cgil ha presidiato piazza Duca d’Aosta chiedendo che allo stop si accompagni una copertura economica, e ha aggiunto un’obiezione tecnica pesante: l’asfalto accumula calore tutto il giorno e continua a restituirlo dopo il tramonto, dunque la fascia protetta è una convenzione, non una soglia fisiologica. Felsa Cisl ha chiesto un tavolo al Comune, lamentando di non essere stata consultata, e ha messo a fuoco il paradosso più crudele: le giornate di caldo estremo sono quelle in cui la città ordina a domicilio invece di uscire. Sono le giornate a maggior fatturato per chi consegna.

Proteggersi significa rinunciare al picco. Sotto la superficie sta la questione irrisolta. Finché la prestazione resta formalmente autonoma non esistono ammortizzatori da attivare, e ogni tutela si converte in una sottrazione di reddito: l’ordinanza, misura seria e adottata prima che altrove, resta un tetto senza pilastri. Il Comune ha aperto 116 spazi freschi gratuiti tra biblioteche, case di quartiere e aree verdi, ma il rider non ha dove ripararsi: il suo posto di lavoro è la strada. La domanda che Milano si è messa in casa è seria e riguarda abitudini, nuova economia. Chi paga, quando la città decide che a mezzogiorno non si lavora?

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Mario Alberto Marchi