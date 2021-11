Ha deciso di farla finita in chiesa, dove spesso si recava per pregare dopo la morte dell’amata moglie avvenuta nell’estate del 2019. E’ sotto choc la comunità di Pagani, comune in provincia di Salerno, per la scomparsa di un uomo di 58 anni che nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre si è tolto la vita all’interno della basilica di Sant’Alfonso.

Seduto su una panca con lo sguardo rivolto verso l’altare, si è prima accertato che non ci fosse nessuno, poi ha puntato la pistola alla tempia e ha fatto fuoco. Ad allertare i soccorsi alcuni fedeli presenti all’esterno della Basilica e allarmati dallo sparo. Il 58enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ma è morto poco prima dell’arrivo in seguito alle ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e la polizia municipale. Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, pare che l’uomo, prima di entrare in chiesa, abbia chiesto a uno dei bar della piazza l’orario di apertura pomeridiana della basilica. Poi è entrato e, dopo aver accertato che non vi fosse nessuno all’interno, ha deciso di farla finita.

Redazione

Giovanni Pisano