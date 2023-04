Il macabro ritrovamento del corpo senza vita di una donna è avvenuto nella tarda mattinata. Indossava una felpa con il cappuccio. Addosso non aveva documenti, nessun nome ancora. Era riversa a pancia in giù nel giardino dell’ ex circolo delle Poste nel quartiere Posillipo di Napoli. Un mistero su cui sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato che si trattasse di un uomo. Era steso supino a pancia in giù e il cappuccio copriva la testa. Lo hanno trovato in un giardino in via San Pietro ai due frati. A trovarlo alcuni abitanti della zona che hanno lanciato l’allarme. Il medico legale e la sezione rilievi del nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli – una volta mosso il cadavere e tolto il cappuccio di felpa che indossava – hanno constatato che si trattasse di una donna. Nessun documento, quindi nessun nome ancora.

La vittima è una donna tra i 45 e i 50 anni. Non sono stati rinvenuti segni di violenza ma solo dopo l’autopsia disposta dalla Procura si conosceranno le cause del decesso. Indagini in corso per capire cosa sia successo. Per ora non si esclude alcuna pista per quello che sin da subito sembra un caso completamente avvolto nel mistero.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

