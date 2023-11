In Sardegna un cadavere è stato trovato in mare sugli scogli vicino alla spiaggia della Pelosa, a Stintino. Il corpo di un uomo è stato notato questa mattina attorno alle 9 da alcuni barracelli, che hanno avvertito i carabinieri della compagnia di Porto Torres. Ora si indaga per scoprire la sua identità.

Il cadavere senza testa e arti

Il corpo ritrovato seminudo sugli scogli è senza testa e senza gran parte degli arti, con qualche brandello di jeans addosso. Molto probabilmente è rimasto per mesi in acqua, visto l’avanzato stato di decomposizione. Sarà difficile risalire all’identità dell’uomo e sarà necessario l’esame del dna. È già partita la ricerca e i controlli nell’elenco delle persone disperse in Sardegna, ma anche fuori dall’isola.

Le indagini sul corpo

Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo investigativo provinciale di Sassari, mentre il cadavere è stato rimosso, su disposizione del pm di turno. Gli accertamenti ora sono stati affidati al medico legale, Salvatore Lorenzioni.

