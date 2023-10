Una motovedetta della Guardia Costiera e un elicottero dei Vigili del Fuoco sono in questo momento impegnati nelle operazioni di recupero di un cadavere trovato in mare al largo della borgata di Erchie, nel comune di Maiori.

Quasi nel punto in cui dal 14 agosto scorso non si hanno notizie di Manuel Cientanni, il 29enne salernitano vittima di un incidente in barca.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo