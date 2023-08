È risultato positivo ai test tossicologici lo skipper del gozzo che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30 del 3 agosto, è rimasto coinvolto a Conca dei Marini (Salerno) nell’incidente in mare costato la vita alla 45enne Adrienne Vaughan, turista americana e presidente della casa editrice (la Bloomsbury) di Harry Potter. La donna era in barca con il marito ed i due figli di 12 e 8 anni ed è morta davanti ai loro occhi. La famiglia era in vacanza in Italia da qualche giorno e dopo una visita a Roma aveva raggiunto la Costiera Amalfitana.

L’imbarcazione noleggiata con conducente, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un veliero. L’impatto si è rivelato fatale per la donna, ferito in modo lieve il marito, miracolosamente illesi i due bambini. Il conducente del motoscafo, un trentenne campano originario della Penisola Sorrentina, nell’impatto ha riportato un’infrazione al bacino e la frattura di alcune costole. La barca, completamente distrutta, è affondata nell’area di Conca dei Marini.

Negativo ai test tossicologici invece il comandante del veliero turistico Tortuga, un 55enne originario del Napoletano, a bordo del quale c’erano circa 85 persone tra turisti americani e tedeschi che festeggiavano un matrimonio.

Nella tarda serata di ieri il marito della vittima, è stato trasferito presso l’ospedale di Salerno per essere sottoposto a intervento chirurgico alla spalla sinistra. I bambini invece sono stati affidati ai titolari di Villa Giulia, la struttura turistica di Sant’Agata dei due Golfi dove la famiglia si trovava in vacanza da poche ore.

Doveva essere una giornata di festa in barca, alla scoperta delle bellezze della Costiera Amalfitana. Si è trasformata invece in tragedia con il drammatico incidente costato la vita alla 45enne caduta in acqua dopo l’impatto e travolta dalle eliche. La salma della donna una volta ricomposta è stata trasferita presso la morgue dell’ospedale di Mercato San Severino.

I soccorsi e le indagini

Dopo il violento impatto, immortalato da alcuni video presenti sui social, i soccorsi sono stati immediati e la donna è stata portata sulla terra ferma ma nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare. Nel frattempo era stato attivato anche l’elisoccorso per il trasporto rapido in ospedale. Le indagini, coordinate dalla procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli e condotte dai carabinieri, dovranno cristallizzare la dinamica ed accertare le eventuali responsabilità dello skipper alla guida del gozzo, la cui posizione è già aggravata dalla positività ai test tossicologici. Secondo una prima, parziale, ricostruzione, effettuata anche in base alla testimonianze raccolte, il gozzo era in fase di sorpasso quando, probabilmente a causa di un’onda, si è scontrato con il veliero.

Ciro Cuozzo