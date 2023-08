“Non si può morire così, non so se per una distrazione o per altro. Speriamo ci portano almeno il corpo” dice al Tg3 il cugino tra le lacrime. Proseguono senza soste le ricerche di Manuel Cientanni, 29enne scomparso ieri in mare al largo di Cetara, in Costiera Amalfitana (Salerno), dopo essere stato colpito dall’elica della barca dalla quale era accidentalmente caduto. Le speranze di ritrovarlo vivo sono pressoché inesistenti. Stando anche a quanto raccontato dai due amici, che insieme al giovane cuoco (residente a Pontecagnano) avevano noleggiato la piccola imbarcazione di sei metri, in pochi secondi il suo corpo è scomparso, inabissatosi, in una grossa chiazza rossa.

Dopo i tentativi di ieri, la Capitaneria di Porto e i sommozzatori sono a lavoro dalle prime luci dell’alba per trovare il corpo del 29enne. La nave da supporto multiruolo “Bruno Gregoretti” della Capitaneria di Porto, rimasta in rada per tutta la notte, in mattinata è tornata a pattugliare il Golfo di Salerno mettendo a disposizione due gommoni. L’auspicio è che durante la notte il corpo possa essere riemerso.

Nelle prossime ore, intanto, dovrebbero essere resi noti gli esiti degli esami tossicologici eseguiti sugli altri due ragazzi presenti a bordo: si tratta di un 19enne originario del Marocco ed un 33enne dell’est Europa. Il più giovane, stando a quanto rivela il Tg3 Campania in un servizio, sarebbe risultato positivo al test per le droghe leggere.

Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano rientrando dopo un pranzo a Conca dei Marini stavano rientrando quando il 29enne, al largo di Cetara, sarebbe finito in mare in seguito a una brusca manovra o a causa di un’onda. Una volta in acqua sarebbe stato travolto dall’elica e inghiottito dal mare. Una dinamica che potrebbe essere riconducibile a una manovra in retromarcia della piccola imbarcazione che avrebbe di fatto travolto il 29enne con l’elica.

Uno degli amici si sarebbe anche lanciato in acqua per provare a recuperarlo ma il corpo è sprofondato in poco tempo.

Una nuova tragedia in Costiera Amalfitana, di cui il comune di Cetara fa parte, dopo quella di Adrienne Vaughan, la turista americana, titolare della casa editrice che ha pubblicato i libri di Harry Potter, morta a inizio agosto in seguito a un drammatico incidente che ha coinvolto due imbarcazioni a largo del Fiordo di Furore.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo