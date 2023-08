Si tuffa in mare dalla barca che aveva noleggiato con gli amici, colpisce l’elica e muore annegato. Tragedia a largo di Cetara, in provincia id Salerno. A perdere la vita un giovane ragazzo il cui corpo giace in fondo al mare in attesa del recupero da parte dei sommozzatori. Secondo una prima ricostruzione da parte della Capitaneria di porto di Salerno, la vittima si trovava in compagnia di altri due amici: avevano noleggiato una barca per trascorrere in mare la giornata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 nel tratto di costa compreso tra la frazione di Erchie e il comune di Cetara, quando il ragazzo, tuffatosi in mare a poca distanza dal natante, è stato tranciato dall’elica. Una botta fatale, costatagli la vita. Ferito anche l’amico che si era tuffato con lui, mentre il terzo ragazzo era rimasto a bordo ed ha lanciato l’allarme.

La Capitaneria di porto ha recuperato la barca con i due ragazzi a bordo, il giovane ferito è stato portato in ambulanza in ospedale. I sommozzatori sono invece a lavoro per il recupero del corpo del ragazzo deceduto. Alle ricerche partecipa anche un elicottero della Polizia di Stato. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Nelle prossime ore verranno ascoltati i due amici.

Una nuova tragedia in Costiera Amalfitana, di cui il comune di Cetara fa parte, dopo quella di Adrienne Vaughan, la turista americana, titolare della casa editrice che ha pubblicato i libri di Harry Potter, morta a inizio agosto in seguito a un drammatico incidente che ha coinvolto due imbarcazioni a largo del Fiordo di Furore.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo