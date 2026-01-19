Con la lettera di Trump al premier norvegese Jonas Støre (che, detto per inciso, con il comitato svedese del Nobel c’entra all’incirca quanto c’entro io, senza dire che il comitato per il Nobel della pace, quello sì, norvegese, non è un organismo governativo, quindi di nuovo c’entra quanto c’entro io) e che si può riassumere con “ Non mi avete dato il premio Nobel per la pace e allora io non mi sento più dovere di pensare alla pace ” a cui si potrebbe aggiunggere “cicca cicca cicca” e “pappappero, tiè!”, il mondo e gli USA credo comincino a porsi il serio dubbio che il Presidente possa avere una demenza senile galoppante.

i medici della Casa Bianca hanno fin qui sempre smentito che le capacità cognitive di Trump siano compromesse. Tuttavia, diversi neurologi, geriatri, psichiatri e psicologi sul web han pubblicato molti video dove spiegano il contrario. Alcuni di questi video sono stati raccolti da Robert Reich, avvocato e commentatore politico, già ministro del Lavoro del governo Clinton, che peraltro si domanda come mai la maggioranza dei media non riporti nulla. In questi video di gente che sostiene di essere medico, ci si sofferma su una serie di sintomi, indubbiamente presenti nel fisico e nei comportamenti del Presidente.

In questo articolo vi riassumo alcuni di questi sintomi, così come vengono illustrati da queste fonti. La demenza, come sappiamo, comporta una perdita di neuroni e connessioni nelle aree corticali, in particolare nell’ippocampo (coinvolto nella memoria) e in altre regioni fronto-temporali. Quindi iniziano alterazioni delle reti di comunicazione tra diverse aree cerebrali, con effetti sulle funzioni cognitive e sul comportamento. La memoria è compromessa: sia per i ricordi recenti sia per l’acquisizione di nuove informazioni, e questo in effetti spiegherebbe perché pochi giorni fa Trump ha creduto che l’Habeas Corpus fosse il nome e cognome di una persona, e non il più famoso documento giuridico al mondo. Sola crassa ignoranza, o demenza in stato avanzato?

Poi subentra la difficoltà di attenzione e di scelta esecutiva: problemi nel pianificare, organizzare, controllare gli impulsi e tenersi sveglio, e questo spiegherebbe perché ieri in Senato Trump si è addormentato mentre doveva rispondere a domande dell’aula. Improvvisa stanchezza, mancanza di deontologia, zero rispetto per il Senato, o Alzheimer? Non mancano in Trump cambiamenti comportamentali ed extra-cognitivi: è comparsa irritabilità – come quando ha cominciato a insultare la giornalista del NYT, Katie Rogers, che aveva pubblicato un articolo chiedendogli se stesse mostrando segni di stanchezza o affaticamento, e Trump ha risposto che la giornalista era “una brutta maiala”. Volgare protervia, o demenza galoppante?