Trumping point. A L’Ora del Riformista dibattito sul Mondo Nuovo del neo presidente Usa Donald Trump. Dalle 12, in diretta sul sito del Riformista e sui nostri canali social, il dibattito moderato da Aldo Torchiaro dopo l’insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti.

Interverranno Greta Cristini, analista geopolitica, reporter e scrittrice​​, Simone Crolla, dal 2009 consigliere Delegato della American Chamber of Commerce in Italy (“AmCham”), un’organizzazione non a scopo di lucro, che ha l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di relazioni economiche e politiche tra gli Stati Uniti e l’Italia, Carlo Alberto Giusti, rettore dell’Università degli Studi Link Campus University di Roma, il giornalista Paolo Guzzanti, Chicco Testa, presidente di Assoambiente ed ex deputato, e il direttore del Riformista Claudio Velardi.

Redazione