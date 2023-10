Una turista di 77 anni ha denunciato un furto da 700mila euro che sarebbe avvenuto nella camera dell’hotel di lusso dove alloggiava in questi giorni a Milano. La donna ha spiegato ai carabinieri della Compagnia Duomo di non aver più ritrovato gioielli e preziosi che aveva portato nel corso del suo soggiorno italiano. Prima di denunciare tutto ai militari dell’Arma la stessa turista ha spiegato di aver fatto un controllo nella sua casa di Montecarlo, dove vive. Ma nemmeno lì i suoi preziosi c’erano, così ha deciso di rivolgersi alle autorità italiane dopo il soggiorno della scorsa settimana in un albergo nel centro di Milano, alle spalle di via Manzoni nel Quadrilatero della Moda.

La donna era arrivata martedì scorso e ha lasciato la stanza sabato. Ai carabinieri ha spiegato di aver messo i gioielli nella cassaforte di sicurezza della sua suite. Gioielli che -dice- di non aver ritrovato al momento del check-out avvenuto sabato. Da qui le verifiche nell’abitazione di Montecarlo e poi il ritorno a Milano dove domenica ha denunciato tutto ai carabinieri.

Un episodio simile era stato denunciato il mese scorso ad Alassio, in provincia di Savona dove un presunto furto di gioielli in una camera del Grand Hotel era stato segnalato da una famiglia di turisti piemontesi. Un furto complessivo di circa 20 mila euro, avvenuto un anno fa ma denunciato solo poche settimane fa.

