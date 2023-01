È il Vesuvio, in questi giorni vestito con l’abito bianco invernale, che incanta i social e lascia indietro Milano e Roma. È Napoli la città d’arte che con le sue bellezze travolge il popolo di TikTok: 17 miliardi di visualizzazioni per la città dal patrimonio artistico e culturale immenso. Non ha eguali. Tutti pazzi per Napoli, complice forse anche un calcio da togliere il fiato con la squadra azzurra che saluta tutte le altre dalla vetta della classifica del campionato di serie A l’hashtag #Napoli può vantare ben 17 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma. A seguire, la Capitale con 11 miliardi. Al terzo posto Milano, con 7,5 miliardi di views.

La città cantata da Pino Daniele con la sua voce che risuona in ogni vicolo ma oramai anche in ogni città d’Italia, con la sua storia raccontata da Massimo Troisi, con le migliaia di Chiese, il cibo che lascia a bocca aperta, mai asciutta, i turisti la città partenopea conquista il podio anche per quanto riguarda i contenuti su Instagram, posizionandosi terza in Italia. Le 3 città più apprezzate sul famosissimo social sono #Milano, con circa 39 milioni di contenuti, #Roma, che vanta 36 milioni di post pubblicati e #Napoli, per l’appunto, con 21 milioni.

E, per restare in tema social, la didascalia di una foto foto del Vesuvio imbiancato dalla neve di gennaio potrebbe essere rubata da una frase che disse lo scrittore partenopeo Erri De Luca: nelle prossime statistiche eliminate Napoli, è troppo fuori scala, esagerata, per poterla misurare. Ora lo dice anche tiktok: è esagerata!

Francesca Sabella Nata a Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.

© Riproduzione riservata

Francesca Sabella