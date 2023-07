La Cina sta consegnando alla Russia equipaggiamenti militari da usare in Ucraina. È quanto ha detto Emmanuel Bonne, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, parlando con la Cnn all’Aspen Security Forum, come riporta la Cnn stessa.

Alla domanda se l’Occidente abbia visto prove che Pechino abbia armato la Russia in qualche modo nella guerra in Ucraina, Bonne ha risposto: “Sì, ci sono indicazioni che stanno facendo cose che preferiremmo non facessero“. Poi, alla domanda più precisa se la Cina stia consegnando armi, Bonne ha detto: “Beh, equipaggiamento militare… per quanto ne sappiamo sta dando massicce capacità militari alla Russia”

Fonti francesi hanno riferito alla Cnn che Bonne si riferiva aia a tecnologie a doppio uso, sia a cosiddetta ‘assistenza non letale’, come per esempio elmetti e giubotti anti-proiettili. “Ciò di cui abbiamo più bisogno è l’astensione cinese“. ha detto Bonne. “Abbiamo bisogno che capiscano che l’Ucraina è un conflitto di portata globale e che non possiamo permettere che l’Ucraina perda per ragioni di principio, ma anche per ragioni molto operative.

La posta in gioco per noi in Ucraina va ben oltre la sovranità del Paese. Riguarda la stabilità del mondo”, ha detto Bonne alla Cnn. Poi, quando gli è stato chiesto quali sono le cose che la Cina non dovrebbe fare, ha risposto: “Sicuramente la fornitura di armi, il sostegno economico”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo