Un attacco che rappresenta un significativo passo avanti per l’utilizzo delle tecnologie militari avanzate da parte dell’Ucraina nel conflitto con la Russia: quest’oggi i soldati dell’unità speciale ‘Gruppo 13’ del Gur hanno colpito un bersaglio aereo utilizzando un drone d’attacco marino Magura V5 dotato di armamento missilistico. Come annunciato dall’intelligence ucraina in un comunicato, si tratta della prima volta nella storia.

Ucraina, distrutto l’elicottero russo Mi-8 con un drone marino

Ad essere distrutto è stato L’elicottero russo Mi-8. A seguito dell’uso dei missili R-73 “SeeDragon” durante un combattimento nel Mar Nero, vicino a Capo Tarjankut, nella Crimea occupata. Anche un altro elicottero russo simile è stato colpito dal fuoco, pur riuscendo a raggiungere il suo aeroporto di casa, mentre in un’altra operazione nella regione ucraina di Zaporizhzhia, il Gur, in collaborazione con il gruppo operativo strategico “Tavria” – una formazione delle forze di terra ucraine – ha distrutto uno dei quartier generali delle forze di occupazione russe.

Come è fatto il drone Magura V5: l’autonomia di 800 km e il costo di 240.000 dollari

Secondo quanto riportato dal sito The Kiev Independent, il drone Magura, entrato in servizio nell’estate del 2023, è in grado di percorrere oltre 800 chilometri, viaggiando a una velocità massima di 80 km/h e trasportando una testata di 250 chilogrammi. Questi droni, lunghi 5,5 metri, hanno un costo unitario di circa 240.000 dollari. Nel giugno scorso, l’intelligence ucraina aveva comunicato di aver apportato modifiche al Magura per consentirgli di lanciare missili antiaerei. Fino ad oggi, il drone è stato principalmente impiegato contro la flotta russa nel Mar Nero, riuscendo a colpire navi cariche di esplosivi.

