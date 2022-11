“Ufficialmente circonciso”. Con questo messaggio – e l’aggiunta di una melanzana (!) – Tommaso Zorzi ha comunicato ai suoi follower la buona riuscita dell’operazione di circoncisione al quale si è sottoposto questa mattina. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha pubblicato un video direttamente dal letto della clinica, tranquillizzando i suoi fan sul suo stato di salute. “Buongiorno, è andato tutto bene – ha detto Zorzi nel video che ha condiviso sul suo profilo Instagram – e vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai“. Tantissimi i commenti che hanno fatto seguito alle parole dell’influencer, da chi lo ringrazia per l’aggiornamento al suo stato di salute a chi gli chiede “l’unboxing una volta ripreso“.

In molti, però, lo hanno anche criticato per la scelta di circoncidersi. “Incredibile! Come si fa a togliere una parte del proprio corpo? È una cosa che non riesco a comprendere“, ha scritto un utente sotto al post, al quale l’influencer ha risposto con un: “Manco dalla clinica ti danno tregua“.

Zorzi aveva già comunicato ai suoi follower, nei giorni scorsi, di volersi sottoporre all’intervento di circoncisione. Si tratta di un’operazione chirurgica di routine, che consiste nella rimozione totale o parziale del prepuzio, il lembo di pelle scorrevole che riveste il glande. In Italia non è molto diffusa, vi si ricorre per motivi di salute, visto che riduce notevolmente il rischio di contrarre diverse infezioni e malattie, come le infezioni croniche del glande o il cancro alla testa del pene.



Si tratta, però, di una pratica molto usata dagli ebrei, ma anche dai musulmani per motivi religiosi. E’ molto comune anche in alcune zone degli Stati Uniti; il termine ‘circoncisione’ deriva dal latino (è comunque una pratica molto antica) e significa proprio “tagliare intorno”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Chiara Capuani