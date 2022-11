Micol Incorvaia è entrata da poco nella casa del Grande Fratello e la sua partecipazione già vacilla. Dell’influencer si sta parlando molto, il caso è diventato noto anche fuori dalla casa del talent show di Mediaset, in quanto a pochi minuti dalla messa in onda della diretta di giovedì scorso Incorvaia ha intonato Facetta Nera, la canzone simbolo della propaganda fascista. E ora rischia la squalifica.

Incorvaia è entrata nella casa lo scorso 3 novembre. Classe 1993, nata a Pordenone e cresciuta per alcuni anni ad Agrigento, influencer, sorella di Clizia e Mattia Incorvaia. Clizia è più adulta di 13 anni e ha partecipato al Grande Fratello nel 2020. Le due hanno recuperato il loro rapporto dopo anni di lontananza nell’adolescenza. Micol Incorvaia è appassionata di moda, ha studiato all’Istituto Europeo del Design a Milano. Ha lavorato allo show-room di JIJIL, ha collaborato con la stilista Gentucca Bini con il brand Brunello Cucinelli. Su Instagram è seguita da 43.500 follower.

Era scoppiato subito un caso dopo il suo ingresso nella casa dopo che aveva raccontato a un’altra concorrente, Giale De Donà, come fosse vista dal pubblico fuori dalla casa, una pratica vietata dal regolamento della trasmissione che non prevede riferimenti agli abitanti della Casa su quello che succede fuori e che li riguarda. Incorvaia nella casa ha ritrovato il suo ex fidanzato, Edoardo Donnamaria, volto del programma televisivo Forum.

Faccetta Nera è con Giovinezza il motivo più famoso e tramandato dal ventennio fascista. Era stata scritta nel 1935 da Renato Micheli e musicata da Mario Ruccio. Il testo celebrava la colonizzazione dell’Abissinia, attuale Etiopia.

Squalifica x Micol che canta Faccetta Nera, inno al fascismo, la più brutta pagina della Storia italiana. Pessimo messaggio per milioni di telespettatori. In Italia l’apologia di fascismo è reato. Fuori subito#gfvip @GrandeFratello @GiuliaSalemi93 #nikiters #gintonic #donnalisi pic.twitter.com/3cpheez3Yp — Polletta del Mc 🍗 (@innazitutto) November 10, 2022

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano