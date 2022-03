Quella di Rocco Casalino sembra essere una corsa contro il tempo: il portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, fresco fresco di conferma a leader del Movimento 5 Stelle con il 94% delle preferenze, vuole che il film ispirato alla sua vita esca prima delle elezioni politiche. La legislatura scade l’anno prossimo, in primavera 2023, e quindi il tempo stringe.

Lo scrive il quotidiano Il Foglio. Il film sarà tratto dall’autobiografia del portavoce nato in Puglia, cresciuto in Germania, concorrente della prima edizione del reality show il Grande Fratello, a Palazzo Chigi nei due governi targati Movimento 5 Stelle e guidati dall’“avvocato del popolo”, il primo con la Lega e il secondo con il Partito Democratico. Il Portavoce era stato edito da Piemme. Ha venduto 16mila copie.

E i diritti sono stati acquisiti dalla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa. Il libro era stato mandato in stampa mentre il governo Conte bis era entrato in crisi e lasciava il passo all’esecutivo guidato da Mario Draghi nel febbraio 2021. “Non mi ha regalato niente nessuno. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato … è perché non dimentico mai da dove sono partito”, si legge in una delle frasi del libro. In copertina una foto che a molti ricordava Kevin Spacey nella serie tv ormai cult House of Cards.

L’infanzia a Ceglie Messapica, la Germania vissuta in una famiglia di emigrati italiani, le discriminazioni sessuali, la Milano degli esordi giornalistici a Telelombardia, il successo nella Casa del Grande Fratello e quindi la militanza nel M5s fino a Palazzo Chigi. Casalino è stato definito anche il “premier ombra”. E adesso starebbe spingendo per arrivare al primo ciak il prima possibile.

Il progetto per avere come regista Daniele Vicari, scrive il quotidiano, risulta saltato. L’attore che dovrebbe vestire i panni del protagonista è un enigma: “il sogno impossibile” è Alessandro Borghi. Impossibile, appunto. E per quanto riguarda le piattaforme Sky sembra al momento la favorita. La Rai non ne avrebbe voluto sapere.

