Primo riscontro alla promessa di Netanyahu. L’invasione via terra sta per iniziare. Durante l’incursione nel nord della Striscia di Gaza, i miliziani israeliani “hanno individuato e abbattuto numerosi terroristi” assieme e infrastrutture, base militari e postazioni di lancio di missili e in questo momento stanno “preparando il campo di battaglia“. A farlo sapere è il portavoce militare dell’esercito. Le Idf (Israele Defenses Forces) continuano a prepararsi all’attacco sulla roccaforte di Hamas. L’assedio non si ferma e i missili israeliani rispondono ai lanci di razzi da Gaza ma anche dai Paesi vicino Israele. Nella notte, intanto, diciassette persone sono state uccise in una serie di attacchi dell’esercito israeliano a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. A riferirlo sono state fonti mediche nella Striscia, citate dal quotidiano Haaretz.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco