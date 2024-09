Da novembre sulla Rai ci sarà spazio per un nuovo programma. “Le stagioni dell’amore” sarà infatti un dating show, anzi uno speed dating show, dedicato agli over 60 e la narratrice sarà Mara Venier. L’annuncio è stato fatto da Angelo Mellone, il direttore dell’intrattenimento day time, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di ‘Domenica In‘.

Un dating show per over 60, il nuovo programma con Mara Venier ‘Le stagioni dell’amore’

Mellone ha brevemente illustrato le caratteristiche del nuovo programma che vedrà Mara Venier nel ruolo di narratrice, non come conduttrice vera e propria. “Spiegherà le storie ed introdurrà i protagonisti. Abbiamo scelto lei perché è l’incarnazione del diritto degli over 60 di trovare e vivere l’amore“, dice il direttore Rai, aggiungendo: “È un format originale, in cui i protagonisti si incontreranno attraverso avatar con i volti di 20enni, che saranno scelti in base alla fotografia dei veri protagonisti da giovani“. E la 73nne Venier ha spiegato il suo approccio a questo show diverso: “Inizialmente avevo detto di no perché l’impegno con ‘Domenica In’ è tanto, però mi andava di sperimentare qualcosa di diverso. Lo registreremo a Milano, è uno show curioso. Chi di noi non ha mai vissuto le stagioni dell’amore?”.

Mara Venier in lacrime e l’ultima Domenica In, il futuro della conduttrice

Durante la conferenza, Mara Venier quasi in lacrime ha poi parlato di Domenica In, che partirà il 15 settembre alle 14 su Rai1: ”Quando l’anno scorso ho detto che era l’ultima ‘Domenica In‘, io ero molto convinta. Anche quest’anno pensavo di non farla, ma sarà l’ultima”. “Non vedo una collocazione giusta per me nel panorama televisivo. Quando mi chiedono ‘cosa vorresti fare dopo ‘Domenica In’ non so cosa rispondere perché non mi vedo da nessun’altra parte”, ha poi aggiunto la conduttrice, che però si dice pronta per nuove sfide: “Sto cercando di uscire fuori da ‘Domenica In’, indubbiamente c’è voglia di fare altro. Non so cosa, sarà il cinema? Non lo so. Sono aperta a nuove esperienze non per forza con grandi visibilità, come una prima serata. Vanno bene anche cose piccole, l’importante è che mi ritorni la curiosità e la voglia di esplorare i tanti mondi”, conclude Venier.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani