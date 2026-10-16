Il Foglio del 14 ottobre dedica a mafia-appalti un titolo che è già un verdetto: «Il mito di mafia e appalti». Ermes Antonucci, firma che si legge con profitto, prende il decreto con cui il gip di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato la posizione degli ex magistrati Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone e del generale Stefano Screpanti. E ne ricava che la montagna ha partorito il topolino: «zero spaccato». Il ragionamento è ordinato. Ha un solo difetto: risponde con rigore a una domanda che nessuno si pone. Che mafia-appalti non abbia prodotto esiti giudiziari è vero. Lo si concede senza fatica. Ma un’archiviazione non è una condanna mancata. Chi la legge così pretende da un provvedimento su un’ipotesi di favoreggiamento, a carico di tre persone, la prova oltre ogni ragionevole dubbio della causale di due stragi. È un errore di categoria: si processa la verità storica con il codice di quella giudiziaria.

Le domande vere sono tre. Se quel filone fosse stato coltivato per tempo, dove avrebbe portato? Fu una causa acceleratrice della morte di Paolo Borsellino? E Borsellino sapeva che il 13 luglio 1992 era stata firmata la richiesta di archiviazione? A nessuna si risponde con lo «zero spaccato». Antonucci rimprovera al gip di essere arrivato alle sue conclusioni «semplicemente richiamando» sentenze passate. Ma quelle sentenze esistono, e alcune sono irrevocabili. Il codice, all’articolo 238-bis, le ammette come prova dei fatti accertati, da leggere insieme agli altri elementi. Il gip avrebbe dovuto ometterle per sembrare più originale? Un giudice che ignora il giudicato non è indipendente. È distratto. Né la concausa nasce a Caltanissetta nel 2026. Già nei primi anni Duemila la procura nissena scriveva che dalle sentenze sulle stragi emergeva la gestione illecita degli appalti come «uno dei molteplici moventi». Altro che pista inventata da «opporre» alla trattativa: è la trattativa ad averla oscurata per vent’anni. Nel frattempo Mario Mori, che quel primo rapporto aveva firmato, finiva sotto processo una volta dopo l’altra, e una volta dopo l’altra ne usciva assolto: per il covo di Riina nel 2006, per Mezzojuso nel 2017, per la trattativa nel 2023, con la formula più ampia. La stessa procura di Caltanissetta parla di contrasti «protrattisi per molti anni fra la Procura di Palermo ed il Ros». Non un mito: un archivio.

Resta il punto più delicato. Noi crediamo che Borsellino non sapesse. È un’opinione, non una sentenza: qui non si celebra un processo, si commenta una tesi. Ma poggia sulla prova logica, quella che il codice riconosce negli indizi gravi, precisi e concordanti. Nessuno dei magistrati sentiti dal Csm nel luglio 1992 fece cenno alla richiesta di archiviazione. Alcuni se ne ricordarono soltanto anni dopo: una memoria che migliora invecchiando. I figli di Borsellino lo sostengono da anni, e meritano di essere ascoltati almeno quanto chi allora tacque. Antonucci chiama tutto questo un «salto illogico». Ma dedurre da indizi concordanti non è un salto. È la logica. Il salto è altrove. È nell’argomento con cui Antonucci risponde: una richiesta parziale «non esclude necessariamente» che si discutesse d’altro. Al gip si chiede la prova piena; a sé stessi basta un «non esclude». Due pesi, una sola mano. E si ammiri il titolo: chi accusa il decreto di essere «un monumento alla tesi precostituita» lo fa sotto la parola «mito», scritta prima ancora di cominciare.

Manzoni, nella Storia della colonna infame, mostrò che l’errore più insidioso non è ignorare i fatti, ma sceglierli in funzione della conclusione. Un procedimento si può archiviare. Una domanda no. E quella domanda, da trentaquattro anni, è sempre la stessa: Paolo Borsellino sapeva? Noi crediamo di no. E crediamo di avere buoni argomenti.

Ce ne resta un’altra: perché il Foglio sposi questa tesi. La parola «mito», del resto, non è di Antonucci. Giovanni Fiandaca, professore di diritto penale che tutti rispettiamo, l’aveva usata sul Foglio: mafia-appalti, «un mito aprioristico come la Trattativa». Lo stesso Fiandaca, in aprile, riconosceva che la tesi della concausa è stata sostenuta più volte in sede giudiziaria. Un mito che compare in più sentenze definitive è una specie curiosa di mito. Antonucci ne riprende la cadenza, e dimentica sé stesso: nel 2019, in un articolo firmato proprio da lui, il Foglio scriveva che Borsellino fu ucciso per vendetta e per le inchieste su mafia e appalti. Il pezzo, intanto, ha incassato l’applauso di Antimafia Duemila: «Non c’è più religione, persino il Foglio boccia l’inchiesta Mafia-appalti». Il garantismo non consiste nel fidarsi della versione di chi stava dalla parte forte dell’ufficio, ma nel dubitarne, chiunque sia. Sarebbe un curioso approdo, per un giornale garantista: diffidare di tutte le procure, tranne di quella che archiviava.

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Stefano Giordano