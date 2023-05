“Domani c’è scuola” è uno spazio in cui si parlerà bene della scuola. Ho deciso di collaborare con “Il Riformista” attraverso questa rubrica perché sette anni fa portai nel nostro paese l’edizione italiana di Didacta International, la fiera più importante del mondo sulla scuola del futuro, che si svolge da oltre sessant’anni in Germania. Didacta Italia, di cui coordino il Comitato Organizzatore sin dalla prima edizione, è diventata in pochi anni l’evento più importante sulla innovazione della didattica e degli ambienti di apprendimento.

In questi anni questo bellissimo impegno mi ha fatto entrare in contatto con un universo di cui non si parla mai: la rivoluzione che sta attraversando tutto il mondo della scuola. Una rivoluzione che cambierà drasticamente la scuola per come l’abbiamo conosciuta. Non vi allarmate, la scuola del futuro sarà migliore, più rispondente alle esigenze educative e formative di bambine/i ragazze/i che vivono un mondo in continua trasformazione. Questa rivoluzione gentile ve la voglio raccontare. Siamo un paese che troppo spesso, sa parlare solo male di sé, e per quanto riguarda la scuola, sui media tradizionali se ne parla solo quando ci sono problemi.

Problemi che ovviamente ci sono e vanno superati, ma esistono moltissime piccole e grandi esperienze innovative, grazie al lavoro instancabile del corpo docente e dirigente delle scuole italiane, finalizzato alla “cura” delle giovani generazioni. In questa rubrica, quindi, vi racconterò questo universo ancora sommerso, ma che è più diffuso di quello che possiate immaginare. Lo farò facendo parlare i protagonisti di questa rivoluzione, le buone pratiche diffuse su tutto il territorio nazionale, innovatori, insegnanti, dirigenti, studiosi, esperti, aziende, istituzioni e perché no, anche politici.

Occuparmi della scuola del futuro è stata una rinascita, aiutare concretamente, attraverso Didacta Italia tutto il corpo insegnante a formarsi ed informarsi, mi permette di contribuire a rendere migliore il nostro paese e il nostro futuro. Una grande fortuna, una grande opportunità. A presto.

Anna Paola Concia Ho lavorato in tutte le istituzioni italiane: Assessora al Comune di Firenze, Presidente di Agensport - Regione Lazio, Deputata della Repubblica, Consigliera di tre Ministre della Repubblica. Dal 2016 sono Coordinatrice del Comitato Organizzatore di “Didacta Italia”, l’edizione italiana di “Didacta International” la Fiera della Scuola più importante del mondo che si svolge in Germania. Sono sposata con Ricarda Concia, criminologa tedesca, con cui vivo a Francoforte dal 2014.

