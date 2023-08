Uniti contro la violenza sulle donne: è l’appello del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella.

Il Governo infatti ha presentato un Disegno di legge, assegnato già alla commissione Giustizia della Camera, che mette in campo una serie di strumenti per contrastare il fenomeno.

In particolare, il Ministro Roccella ha spiegato all’Ansa che il Ddl prevede “il rafforzamento delle misure di prevenzione, l’uso più stringente dell’ammonimento, il potenziamento del braccialetto elettronico, l’arresto in flagranza differita, la previsione di tempi rapidi e certi per la valutazione del rischio da parte dei magistrati e per l’applicazione delle misure dopo le tante condanne che l’Italia ha ricevuto per ritardi drammatici che sono costati la vita a tante donne”.

Secondo il Ministro, questi interventi vanno a “risolvere le inadeguatezze delle norme attuali e spezzare il ciclo della violenza prima che sia troppo tardi. Agire sulla prevenzione, con tempestività, può significare davvero salvare delle vite”.

L’augurio è che l’appello del Ministro sia raccolto e che si arrivi all’approvazione al più presto, senza polemiche e che tutte le forze politiche si uniscano per far sì che questo testo veda presto la luce. Senza ideologia, ma con pragmatismo.

Redazione

