Una tragedia nel pieno centro di Roma sotto gli occhi di centinaia di turisti. Un giapponese di 69 anni, Hibino Morimasa, ha perso la vita dopo essere precipitato dal muro perimetrale che circonda il Pantheon. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto: al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente, di un improvviso malore o di un gesto volontario.

Il muro da cui il turista è caduto è alto circa sette metri, e viene spesso utilizzato come seduta da visitatori e passanti che si fermano a riposare dopo la visita al celebre monumento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che per accedere ha dovuto forzare il cancello esterno del Pantheon. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche gli agenti della Polizia e della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco