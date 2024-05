Pericolo rientrato. E’ stato disarmato e bloccato l’uomo che in precedenza aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco nella propria abitazione per poi barricarsi all’interno. Si sono vissuti momenti di panico nell’appartamento di via Giovanni Antonio Campano, nel quartiere di Chiaiano.

Sul posto è intervenuta poco dopo la polizia che ha fatto irruzione in casa ed ha fermato e disarmato l’uomo. Non risultano persone ferite.

Redazione

Ciro Cuozzo