L’assedio di Sarajevo è finito. A tre giorni dalla scadenza dell’ultimatum, mentre gli aerei della Nato sorvolavano la città simulando l’imminente raid, Karadzic ha ceduto. Non all’Alleanza Atlantica, formalmente, ma alla proposta di Eltsin che immagina per Sarajevo il futuro di una Berlino dei Balcani, smilitarizzata ma divisa per aree d’influenza etnica. A garantire l’accordo, Mosca ha acconsentito a mandare a Sarajevo 400 suoi caschi blu. Dopo poche ore che la Bundesbank ha ridotto il tasso di sconto dal 5,75% al 5,25%, anche Banca d’Italia ha abbassato il costo del denaro dall’8% al 7,5%. Ciampi auspica che il prossimo Parlamento approvi la legge sulla Lira pesante, cioè che vengano eliminati i tre zeri finali. Non è la prima volta che si tenta questa operazione, il primo fu il ministro del Tesoro Pandolfi nel 1976, poi Craxi quando era Presidente del Consiglio e infine il Governo Goria, ma ogni volta il processo è rimasto alle intenzioni per timore dell’inflazione. A quattro giorni dalla chiusura delle liste la categoria più rappresentata è quella dei magistrati (35 candidati), poi i giornalisti (25). Il Consiglio d’ammirazione della Rai ha approvato la realizzazione della settima stagione dello sceneggiato Rai “La piovra”, che ha come titolo provvisorio “Indagini sulla morte del commissario Cattani”.

D’ora in poi per chi vorrà chiedere asilo politico negli Stati Uniti dovrà pagare una tassa di 130 dollari e inoltre dovrà dimostrare di essere in grado di mantenersi per 5 mesi. Un gruppo antiabortista ha detto di essere in possesso del quadro “L’urlo” di Munch e ha detto che lo restituirà se la tv trasmetterà un film di propaganda contro l’aborto. La polizia è scettica.

Matteo Renzi ha ricevuto dal presidente Napolitano l’incarico per la formazione del nuovo governo. Il segretario del Pd ha accettato con riserva: “Per un orizzonte di legislatura come quello che ci proponiamo serve qualche giorno per sciogliere la riserva”. Nel pomeriggio durante il consiglio comunale ha comunicato la nomina di Dario Nardella come Vicesindaco della città di Firenze.

Un aereo della Ethiopian Airlines decollato da Addis Abeba e diretto a Roma è stato dirottato dal copilota. Il velivolo è stato fatto atterrare nell’aeroporto di Ginevra. Il dirottamento è avvenuto nello spazio aereo egiziano. Prima di scendere sullo scalo svizzero, il dirottatore avrebbe contrattato la possibilità di richiedere asilo nel Paese elvetico. Dopo l’atterraggio l’uomo ha cercato di scappare calandosi con una corda da un finestrino della cabina, ma è stato arrestato. A bordo dell’aereo, oltre 200 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio: 138 gli italiani. La compagnia etiope ha fatto sapere che stanno tutti bene.

