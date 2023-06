La siccità e i cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova le riserve idriche e proprio per questa ragione l’Arizona ha bloccato la costruzione di nuovi immobili nell’area di Phoenix. Il problema? Le acque sotterranee non sono sufficienti per tutte le costruzioni abitative già approvate. La decisione dei funzionari statali significa molto probabilmente l’inizio della fine dell’esplosivo sviluppo che ha reso l’area di Phoenix la regione metropolitana a più rapida crescita del Paese.

La Contea di Maricopa, che comprende Phoenix e i suoi sobborghi, ottiene più della metà delle sue forniture idriche dalle acque sotterranee. La maggior parte del resto proviene da fiumi, acquedotti e acque reflue riciclate. In termini pratici, le acque sotterranee sono una risorsa limitata: possono richiedere migliaia di anni o più per essere reintegrate.

Phoenix e le grandi città vicine, che devono ottenere un’autorizzazione separata dai funzionari statali per i loro piani di sviluppo ogni 10-15 anni, si vedranno negare l’approvazione per qualsiasi casa che si affidi alle acque sotterranee oltre a quelle già autorizzate dallo Stato. Sarà quindi necessario cercare fonti d’acqua alternative per sostenere lo sviluppo futuro, ad esempio acquistando l’accesso all’acqua del fiume dagli agricoltori o dalle tribù dei nativi americani.

Questa corsa all’acquisto dell’acqua probabilmente farà tremare il mercato immobiliare dell’Arizona, rendendo le case più costose e minacciando i costi relativamente bassi delle abitazioni che hanno reso la regione una calamita per le persone provenienti da tutto il Paese.“L’accessibilità delle abitazioni sarà una sfida per il futuro”, ha dichiarato Spencer Kamps, vicepresidente degli affari legislativi della Home Builders Association of Central Arizona, un gruppo industriale. Ha osservato che anche se lo Stato limita la costruzione di case, gli edifici commerciali, le fabbriche e altri tipi di sviluppo possono continuare.

