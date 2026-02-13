Ventisette miliardi di utili. È questo il dato che sintetizza l’ultimo esercizio delle principali banche italiane, in un contesto ancora favorevole sul fronte dei margini e delle commissioni. Numeri che raccontano un settore tornato a generare profitti significativi dopo anni di pressione regolamentare, aumenti di capitale e rafforzamenti patrimoniali.

Ma la sostenibilità di questi risultati non dipende soltanto dal ciclo dei tassi o dall’andamento dei ricavi. Dipende sempre più dalla qualità della corporate governance. In un sistema bancario ad alta intensità regolatoria, la struttura dei processi decisionali, la trasparenza nella distribuzione dei poteri e l’effettività dei controlli interni incidono direttamente sulla fiducia degli investitori e sul costo del capitale.

La governance non è più un capitolo tecnico relegato ai manuali di diritto societario. È una variabile economica. La composizione del board, l’indipendenza degli amministratori, la gestione dei conflitti di interesse e la chiarezza nei criteri di nomina contribuiscono a determinare la percezione di stabilità di un istituto. In un contesto in cui i grandi investitori istituzionali valutano non solo la redditività ma anche la qualità dei processi decisionali, l’assetto di governo societario diventa un fattore competitivo.

Questo vale in modo particolare per le banche, dove la fiducia rappresenta un elemento strutturale del modello di business. Operazioni straordinarie, integrazioni, rinnovi dei vertici e definizione dei piani industriali richiedono meccanismi di governo chiari e prevedibili. L’assenza di conflittualità prolungate e la capacità di garantire continuità nelle fasi di transizione costituiscono elementi che incidono sulla valutazione di mercato almeno quanto gli indicatori patrimoniali. Non è un caso che il tema della governance si intrecci con la più ampia revisione delle regole del mercato dei capitali e con il dibattito sulla modernizzazione dell’architettura societaria italiana. In un contesto di competizione tra ordinamenti per attrarre investimenti e sedi legali, la qualità delle regole e la prevedibilità delle decisioni rappresentano indicatori sintetici dell’affidabilità di un sistema economico.

È in questo quadro che si colloca il caso di Banca Monte dei Paschi di Siena. L’istituto ha chiuso l’esercizio con un utile netto superiore ai 3 miliardi di euro ante effetti contabili e ha annunciato dividendi per 2,6 miliardi, pari a un rendimento da cedola del 10 per cento. Risultati che consolidano il percorso di risanamento avviato negli ultimi anni e che riportano Mps tra le realtà più redditizie del sistema bancario nazionale. Parallelamente ai numeri, la banca è impegnata in un passaggio cruciale sul fronte della governance. Dopo l’approvazione del nuovo statuto, il presidente Nicola Maione è al lavoro con i principali azionisti per la costruzione della lista del consiglio in vista del rinnovo del board.

In queste ore Maione ha avviato una serie di incontri con i soci titolari di partecipazioni superiori al 3 per cento, tra cui i principali investitori istituzionali e industriali, con l’obiettivo di definire una long list condivisa di candidati. Il processo avviene in coordinamento con il Comitato nomine, presieduto dal professor Domenico Lombardi, chiamato a valutare i profili in coerenza con i requisiti di indipendenza e competenza richiesti dalla normativa di settore. Lo strumento della “lista del CdA” mira a rafforzare la continuità gestionale e a rendere più ordinato e prevedibile il processo di nomina, riducendo il rischio di conflitti assembleari in una fase strategicamente delicata. L’equilibrio tra socio pubblico e investitori privati, la mediazione tra le diverse sensibilità presenti nel capitale e il confronto costante con l’autorità di vigilanza mostrano come la governance sia diventata una componente essenziale della strategia industriale. Le partite industriale e di governo societario procedono infatti in parallelo, anche alla luce del progetto di integrazione con Mediobanca. La solidità dei meccanismi decisionali rappresenta una condizione preliminare per gestire operazioni complesse senza generare incertezza.

Il caso Mps offre così un esempio concreto di come, in una fase di redditività record per il settore bancario, la qualità dell’infrastruttura decisionale incida sulla stabilità dei risultati. I profitti possono crescere rapidamente in presenza di condizioni di mercato favorevoli; la loro tenuta nel tempo dipende però dalla capacità di garantire processi trasparenti, controlli effettivi e gestione ordinata delle successioni.

In questa prospettiva, la corporate governance non appare come un elemento accessorio rispetto ai bilanci, ma come una componente strutturale della competitività. È su questo terreno, più silenzioso ma determinante, che si misurerà la credibilità del sistema bancario italiano nel medio periodo.

Ilaria Donatio

