Da decenni il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati assume contorni quasi ontologici, con una dicotomia tra chi prefigura scenari apocalittici e chi la considera un cambiamento fondamentale per il Paese. Ieri il Senato ha approvato – con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni – il disegno di legge di revisione costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura, tra pubblici ministeri e giudici. In attesa di una nuova doppia approvazione e del successivo referendum, il governo esulta per un altro passo avanti nella riforma.

Il Riformista ospita il dibattito “Il valzer della giustizia”. Intervengono Tiziana Maiolo, già deputata e presidente della Commissione Giustizia; Simonetta Matone, deputata della Lega in Commissione Giustizia, già magistrata; Ettore Rosato, vicesegretario di Azione; Giovanni Sallusti, giornalista e direttore di Radio Libertà; Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia. Modera Aldo Torchiaro

